Bloomberg сообщает о росте цен на нефть по всему миру из-за падения поставок в США

В главном хранилище США Кушинг наблюдается колоссальное сокращение запасов нефти. В связи с их истощением цены растут на рынках от Азии до Ближнего Востока и Европы, сообщает Bloomberg.

Хранилище находится в штате Оклахома. Это пункт поставок эталонных фьючерсов на сырую нефть США. Отмечается, что запасы в хабе сейчас чуть выше сезонных минимумов, которые в последний раз были зафиксированы в 2014 году.

Ситуация наблюдается в период ограничений поставок на рынки со стороны двух стран. Речь идет о Саудовской Аравии и России.

Агентство утверждает, что в 2023 году ожидается активный рост цен на флагманские поставки сырой нефти из США, предлагаемые в Азии.

Уточняется, что спред между нефтью Brent и ближневосточной нефтью повысился до самого высокого значения с февраля.

Ранее министерство нефти и природных ресурсов Египта объявило о выделении «Зарубежнефти» участка для разведки нефти и газа в районе дельты Нила.