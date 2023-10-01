Новак рассказал, как запрет экспорта топлива повлиял на цены в России

Решение Правительства Российской Федерации запретить экспорт нефтепродуктов плодотворно сказалось на внутреннем рынке. Биржевы цены опустились минимум на 16 процентов, сообщил вице-премьер Александр Новак.

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— Цены на бирже упали резко на дизельное топливо и на автобензины — от 16 до 20 процентов. Это, в свою очередь, транслируется уже на цены для потребителей в мелкооптовом звене, в том числе и на производителей сельхозтоваров, — приводит слова Новака журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В правительстве РФ заявили, что дефицита топлива на оптовом и розничном сегментах отечественного рынка нет. 22 сентября в Минэнерго отметили, что запрет на экспорт бензина и дизельного топлива введен бессрочно, а срок действия будет зависеть от результатов и насыщения рынка.

В настоящее время правительство России рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо. В первом случае кабмин допускает повышение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну, а во втором предполагается полный запрет экспорта нефтепродуктов для насыщения рынка.