Экономист назвал самую надежную валюту в мире

«Валюта — это не отдельная самостоятельная субстанция или экономическое вещество, а это производное от состояния экономики. Поэтому, на мой взгляд, выбирать можно только из трех валют: юань, доллар и евро. Если их ранжировать, то предпочтение можно отдать юаню. Потому что он опирается на надежную экономику, которая находится под жестким контролем. Тем более экономика Китая завоевывает все больше и больше пространства в мире», — объяснил он.