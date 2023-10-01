Цены на топливо на американских бензоколонках бьют рекорды

Средняя стоимость галлона (3,78 литра) топлива в Соединенных Штатах составила 3,82 доллара. Это новый максимум с ноября 2022 года, когда топливо стоило порядка 3,8 доллара за галлон, свидетельствуют данные сервиса мониторинга цен на топливо GasBuddy.

© Российская Газета

Рост цен начался на фоне сокращения добычи нефти странами ОПЕК+. Саудовская Аравия продлила сокращение добычи нефти в 1 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. Россия сократила добычу на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года.

Издание The Hill отметило, что администрация президента США ДжоБайдена "слила более 40 процентов нефти из запасов на случай чрезвычайной ситуации". С начала года из стратегических запасов Вашингтон продал 180 миллионов баррелей нефти.