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Новак пообещал проследить за снижением цен на российских АЗС

Правительство РФ намерено проследить за снижением цен на бензин и дизтопливо на российских АЗС, рассказал в интервью телеканалу Россия 1 вице-премьер Александр Новак.

Власти проследят за снижением цен на бензин на российских АЗС
© РИА Новости

По словам вице-премьера, существует временной разрыв между покупкой топлива на бирже и его реализацией на АЗС.

«Я уверен, что в ближайшее время мы увидим снижение мелкооптовых цен», — отметил Новак.

Минэнерго и ФАС поручено обеспечить постоянный контроль за ценами, особенно на заправках независимых сетей. Ранее после введения запрета на экспорт топлива его биржевые цены упали на 17-21%.

Для стимулирования внутренних поставок правительство предложило повысить коэффициент демпфера, ограничить «серый» экспорт путем роста пошлины с 20 до 50 тыс. рублей за тонну, а также ввести запрет на экспорт топлива, купленного внутри страны.

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