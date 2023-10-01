Власти проследят за снижением цен на бензин на российских АЗС

Правительство РФ намерено проследить за снижением цен на бензин и дизтопливо на российских АЗС, рассказал в интервью телеканалу Россия 1 вице-премьер Александр Новак.

По словам вице-премьера, существует временной разрыв между покупкой топлива на бирже и его реализацией на АЗС.

«Я уверен, что в ближайшее время мы увидим снижение мелкооптовых цен», — отметил Новак.

Минэнерго и ФАС поручено обеспечить постоянный контроль за ценами, особенно на заправках независимых сетей. Ранее после введения запрета на экспорт топлива его биржевые цены упали на 17-21%.