В понедельник, 2 октября, цена бензина Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продемонстрировала снижение более чем на 2%, 3% и на 5% соответственно, следует из данных торгов.

Летнее дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подешевело на 5,79%, до 58 478 рублей за тонну. Марка бензина Аи-92 упала в цене на 2,21%, до 56 650 рублей за тонну. Стоимость бензина Аи-95 уменьшилась на 3,47%, до 58 546 рублей за тонну.

Падение цен на основные виды топлива начало наблюдаться с 22 сентября. В этот день бензин на бирже подешевел на 10-11%, дизель - на 15%.

Стоимость начала активно падать после того, как правительство временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России. Позднее цены изменились.

Стоимость авиакеросина по итогам торгов понедельника подскочила на 0,47%, до 77 424 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) упали в цене на 4,67%, до 26 456 рублей за тонну, мазут подешевел на 0,25%, до 38 028 рублей за тонну.