Кулеба призвал ЕС поработать над передачей Украине арестованных активов России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз (ЕС) поработать над передачей Киеву арестованных на Западе активов России. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, которую дипведомство транслировало в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).