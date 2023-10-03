Эксперты предсказали новые трудности газовому рынку ЕС

Эксперты заявили, что рынок газа ЕС может выйти из-под контроля в любой момент
Европейский рынок газа испытал серьезную ребалансировку в 2023 году, но остается нестабильным - его ожидают новые испытания. Такое мнение высказали заместитель начальника отдела департамента "Газпрома" Сергей Комлев и заместитель главного диспетчера - руководитель смены департамента компании Александр Шапин в статье в корпоративном журнале "Газпрома".
"О том, что системный дефицит никуда не делся, свидетельствует не только более высокий уровень цен в 2023 году в сравнении с доковидными годами, но и сохранение на рынке природного газа устойчивого контанго. Контанго характеризуется такой кривой фьючерсных цен, в которой контракты с более отдаленным сроком экспирации стоят дороже, чем контракты с более коротким сроком исполнения. На бирже NYMEX фьючерсы на европейский газ зимы-2024/2025 демонстрируют максимумы, которые существенно превышают как текущие цены, так и цены зимы-2023/2024. Такое поведение цен означает, что, по мнению участников рынка, выстроенная в авральном режиме система энергетической безопасности в Европе нестабильна и ее ожидают новые испытания", - говорится в статье.
Отказ от российского газа не прошел для Европы бесследно, отмечают эксперты. Сворачивание энергоемких производств, которое началось в прошлом году, потянуло за собой банкротство мелких производств и предприятий сферы услуг. Среди энергоемких производств Европы наибольшее снижение было отмечено в производстве аммиака и азотных удобрений.
"Расплатой за разрыв энергетических отношений с Россией стала деиндустриализация в тех секторах промышленности Европы, которые использовали природный газ как сырье и/или источник энергии", - констатируют авторы статьи.
"Парадокс ситуации заключатся в том, что страны Евросоюза, отказавшиеся от трубопроводного газа под лозунгом снижения зависимости от России, по сути, сменили одну ее форму на другую, попав на этот раз в зависимость от импорта азотных удобрений российского происхождения. Объемы поставок этих удобрений, на которые не распространяются европейские санкции, в прошлом году выросли в несколько раз", - подчеркивают эксперты.
При этом прогнозы усиления конкуренции за объемы СПГ со стороны стран АТР пока не оправдывают себя. Так, потребление природного газа в I полугодии в странах АТР выросло только в Китае, а в Японии и Южной Корее оно стагнировало. Однако Китай увеличил потребление природного газа за счет наращивания собственной добычи, а не импорта СПГ, "который так и не восстановился до уровня 2021 года", замечают авторы статьи.
Прогноз на зиму
Прогнозировать развитие ситуации на газовом рынке Европы во второй половине 2023 года сложно из-за множества неизвестных факторов. Европейские хранилища были заполнены на целевые уровни гораздо раньше планового срока, но из-за инфраструктурных ограничений для обеспечения потребностей потребителей в регионе в осенне-зимний период одних ПХГ недостаточно, отмечается в статье.
"Можно ли рассчитывать на повторение теплой зимы? В Европе почти каждое лето жарче предыдущего, а зимы теплее. Судя по всему, так будет и впредь из-за климатических изменений. Высокие температуры в Европе увеличивают продолжительность периода кондиционирования, но также приводят к отсрочке периода включения отопления, как это произошло в прошлом году, когда отопительный сезон начался в Европе на месяц позже, что вызвало снижение потребности в природном газе", - пишут эксперты.
Если зима будет теплой, то баланс на газовом рынке ЕС будет зависеть от спроса со стороны промышленного сектора.