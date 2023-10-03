Эксперты предсказали новые трудности газовому рынку ЕС

"О том, что системный дефицит никуда не делся, свидетельствует не только более высокий уровень цен в 2023 году в сравнении с доковидными годами, но и сохранение на рынке природного газа устойчивого контанго. Контанго характеризуется такой кривой фьючерсных цен, в которой контракты с более отдаленным сроком экспирации стоят дороже, чем контракты с более коротким сроком исполнения. На бирже NYMEX фьючерсы на европейский газ зимы-2024/2025 демонстрируют максимумы, которые существенно превышают как текущие цены, так и цены зимы-2023/2024. Такое поведение цен означает, что, по мнению участников рынка, выстроенная в авральном режиме система энергетической безопасности в Европе нестабильна и ее ожидают новые испытания", - говорится в статье.