Финансовый аналитик Александр Разуваев в разговоре с Рамблером прокомментировал данные Мосбиржи, согласно которым курс доллара на торгах впервые с 14 августа превысил 100 рублей.

По словам специалиста, многие факторы в настоящее время работают в пользу укрепления российской валюты.

Это, например, резкое подорожание нефти. Сорт Urals вообще в рублях подорожал более чем значительно, что положительно для бюджета. Кроме того, был подъем ставки ЦБ, и есть перспектива дальнейшего повышения ставки. Александр Разуваев Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик

Одной из причин ослабления курса рубля могло стать внесение в Госдуму проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, отметил эксперт.

"С моей (и не только) точки зрения, доходы там завышены. Посмотрим, как Минфин будет это дело "разруливать"", — сказал экономист.

Вместе с тем Разуваев подчеркнул, что слабый рубль выгоден российскому бюджету.

"Для бюджета важно, сколько наша экспортная нефть стоит в рублях. То есть берем цену на нефть, и умножаем на курс. Чем выше курс - тем больше стоит баррель лиха, можно получить побольше денег", — заявил эксперт.

При этом Разуваев выразил мнение, что дальнейшего снижения курса российской валюты ждать не стоит.

"Я солидарен с Bloomberg в том, что к президентским выборам мы должны увидеть курс 80 рублей за доллар, учитывая все факторы", — сказал специалист.

К колебаниям курса российской валюты гражданам следует относиться спокойно, поскольку "мы живем в рублевой зоне". Кроме того, ослабление рубля поддерживает акции российских экспортеров - "основу наших фондовых индексов", добавил финансист.