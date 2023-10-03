Новак назвал неэффективным потолок цен на российскую нефть

"Потолок цен" на российскую нефть оказался неэффективен, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, нефть РФ сейчас торгуется дороже установленного G7 и Евросоюзом уровня в $60 за баррель, по рыночным ценам.
"На сегодняшний день мы видим, что цены на Brent выросли, дисконт снизился, и наша продукция реализуется выше потолка, по рыночным ценам. Есть понимание того, что такие инструменты делают только хуже. Самое плохое - что они создают прецедент, чтобы в будущем [их] могли использовать не только против российских энергоресурсов, но и против других стран, а также против других продуктов. Надеюсь, что сейчас уже все убедились, что этот инструмент, который придумали, неэффективен, и от него страдают в основном только конечные потребители", - сказал Новак в кулуарах Валдайского клуба.
Вице-премьер подчеркнул, что российские компании не поставляют нефть в рамках "ценового потолка", придерживаясь указа президента РФ.
"Изначально, когда потолок цен водился, мы говорили, что это неработающий инструмент, инструмент, который делает только хуже для потребителей, для всего рынка. Был выпущен специальный указ президента РФ о несоблюдении контрактов на поставку потолка цен, и наши компании работают в рамках указа", - сказал он.
5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ, одновременно страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели "потолок цен" на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие со стороны всех государств ЕС и членов G7.
Россия неоднократно заявляла, что не будет поставлять нефть странам, которые используют этот механизм.
Между тем в конце сентября США заявляли, что страны Запада не собираются отказываться от применения "потолка цен", однако министр финансов США Джанет Йеллен отмечала снижение эффективности этого инструмента.