Новак назвал неэффективным потолок цен на российскую нефть

"На сегодняшний день мы видим, что цены на Brent выросли, дисконт снизился, и наша продукция реализуется выше потолка, по рыночным ценам. Есть понимание того, что такие инструменты делают только хуже. Самое плохое - что они создают прецедент, чтобы в будущем [их] могли использовать не только против российских энергоресурсов, но и против других стран, а также против других продуктов. Надеюсь, что сейчас уже все убедились, что этот инструмент, который придумали, неэффективен, и от него страдают в основном только конечные потребители", - сказал Новак в кулуарах Валдайского клуба.