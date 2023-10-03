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Минфин поддержал продажу алкоголя онлайн

Министерство финансов России поддерживает продажу алкоголя онлайн. Об этом во вторник, 3 октября, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

Минфин поддержал продажу алкоголя онлайн
© РИА Новости

— Вы знаете, тема (продажи алкоголя через интернет — прим. «ВМ») у нас в правительстве обсуждалась, она достаточно дискуссионная. У нас есть ведомства, которые ее поддерживают, в данном случае — Минфин, — пояснил он.

Однако, по словам Силуанова, есть ведомства, выступающие против такой инициативы, передает ТАСС.

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Депутат нижней палаты парламента Алексей Журавлев поддержал законопроект об онлайн-продаже алкоголя. Он отметил, что подобная практика уже существует, но сейчас отрасль никак не контролируется, в связи с чем распространяется большое количество контрафактной продукции.

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