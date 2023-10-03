ФАС проверит, почему растут цены на курицу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует обоснованность цен на мясо птицы у трех крупнейших производителей. По данным Росстата, с начала года в магазинах курица подорожала почти на четверть. Эксперты винят в этом по-прежнему высокий спрос, дефицит кадров, рост затрат (в том числе на подорожавший бензин) и неблагополучную ситуацию с птичьим гриппом.

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Для оценки ситуации ФАС направила запросы компаниям "Черкизово", ГАП "Ресурс" и "Приосколье". По данным службы, эти компании занимают "коллективное доминирующее положение на товарном рынке" и совместно могут оказывать воздействие на конкурентную среду, как если бы это был один игрок.

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По данным Росстата, в прошлом году в России было произведено 6,5 млн тонн мяса птицы. На долю этих трех компаний приходится совокупно пятая часть рынка, следует из данных Национального союза птицеводов.

Если ФАС выявит случаи злоупотребления таким положением и установления монопольно высоких цен, к компаниям могут быть применены меры антимонопольного реагирования, в том числе оборотные штрафы, предупреждают в службе.

По данным минсельхоза, за январь - август производство птицы в живом весе увеличилось к тому же периоду 2022 года на 0,7%, до 4,3 млн тонн.

На последнем совещании в минсельхозе птицеводческие предприятия пообещали, что в ближайшее время ожидается снижение стоимости мяса птицы. В том числе этому будет способствовать расширение производственных мощностей и сокращение сезонного спроса. В минпромторге заверили, что в магазинах на птицеводческую продукцию сохраняются минимальные наценки, торговые сети готовы быстро снижать ценники за производителями.

Но в Национальном союзе мясопереработчиков (НСМ) считают, что ситуация немного сложнее. По данным союза, производство курицы снижается последние четыре месяца: в августе объем производства снизился на 3% к августу прошлого года. По подсчетам НСМ, дефицит на рынке птицы составляет 3,74 тыс. тонн. Потребление птицы с мая снизилось на 6%, но оно не перекрывает потребности рынка, утверждает исполнительный директор НСМ Николай Аксенов. В итоге к началу октября тушка бройлера в опте стоила 214 руб. за кг, тогда как год назад - около 140 руб. за кг.

Обычно спрос на мясо птицы и свинину снижается в сентябре. Но глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин говорит, что в этом году такого не произошло - напротив, спрос растет на фоне растущих доходов и социальных выплат. А куриное мясо остается наиболее доступным источником белка. Да и в выборе между овощами и курицей потребитель зачастую предпочитает второе - по соотношению цены и питательных свойств мясо птицы выигрывает.

Птицеводческие предприятия и рады бы увеличивать объемы производства. Но отрасли катастрофически не хватает рабочих рук, утверждает Юшин. Кроме того, сложилась неблагоприятная эпизоотическая ситуация. Помимо прочего, у производителей растут затраты - в том числе и на подорожавший бензин, логистику, оборудование.

Тем не менее, по подсчетам Юшина, за последние восемь лет стоимость мяса птицы выросла все же меньше, чем составила продовольственная инфляция - 56,2% против 60% соответственно.