G7 может разрешить импорт ряда российских алмазов

Страны, входящие в G7, могут допустить импорт обработанных в Индии российских алмазов весом до 1 карата. Об этом сообщает индийская газета The Economic Times.

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Представители «семерки» в конце сентября посетили Мумбаи и Сурат, чтобы на месте изучить ситуацию на индийском рынке огранки алмазов. По словам президента Bharat Diamond Bourse Анупа Мехта, страны G7 интересует, как индийские компании могут продолжать импорт российского сырья, минимизируя риски от санкций.

Обсуждается вопрос выбора протокола для отслеживания происхождения алмазов из России, импортируемых Индией. Планируется, что между G7 и Индией пройдут еще два раунда переговоров по этому вопросу.