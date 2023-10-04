Процесс мировой дедолларизации назвали смехотворным

Процесс мировой дедолларизации происходит «смехотворно медленно». Об этом заявила Эльза Лингос, глобальный руководитель валютной стратегии RBC Capital Markets, слова которой приводит The Wall Street journal.

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Отказ от использования американской валюты выглядит на удивление незначительным, учитывая огромный шок для системы после того, как США решили заморозить зарубежные активы России. В значительной части дедолларизация обусловлена поиском более высокой доходности в других западных валютах, таких как канадский и австралийский доллары, объяснила эксперт.

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«Истинным показателем могущества доллара является не его вес в валютных резервах и выставлении торговых счетов, а его роль в качестве предпочтительной валюты для решения международных долговых проблем и "убежища", куда инвесторы бегут в трудные времена. Зависимость от доллара — это привычка, и мир демонстрирует очень мало признаков избавления от нее», — добавила Лингос.

Наиболее решительные шаги по избавлению от доллара в расчетах предприняли страны, у которых «не было особого выбора», такие как Аргентина и Россия. Бразилия же, несмотря на заявленные намерения, продолжает держать 80 процентов резервов в американской валюте. Китай также не отказывается от доллара — и одновременно с сокращением объема казначейских кредитов в валюте США переводят средства обратно в виде высокодоходных ценных бумаг, обеспеченных ипотекой.

Вместе с тем, как отмечают опрошенные изданием аналитики, использование денежно-кредитной системы США в качестве оружия может привести к дальнейшим очагам дедолларизации в долгосрочной перспективе, особенно если напряженность в отношениях с Китаем еще больше усилится. Рост числа недолларовых систем трансграничных платежей, особенно для оплаты нефти, показывает, что страны осознают геополитическую потребность в альтернативах доллару.