На фондовом рынке выступили против введения новой категории начинающих клиентов брокеров

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступила против введения новой категории клиентов брокеров - "клиенты с начальным уровнем риска" и их ограничения в маржинальной торговле на бирже. Это следует из письма на сайте ассоциации, направленного на имя зампреда Банка России Филиппа Габунии .

"В связи с опубликованием Банком России для публичного обсуждения проекта указания "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента" сообщаем, что НАУФОР возражает против введения новой категории клиентов - "клиенты с начальным уровнем риска", для которой размер кредитного плеча, предоставляемого брокером, будет существенно ограничен", - говорится в письме.

Так, по умолчанию всем клиентам присваивается стандартный уровень риска. Для отнесения к категории клиентов с повышенным уровнем риска инвестор должен соответствовать установленным требованиям (сумма активов не менее 3 млн рублей либо сумма активов не менее 600 тыс. рублей и опыт совершения сделок с ценными бумагами, а также срок, прошедший со дня заключения брокерского договора, не менее 180 дней). Помимо этого, право на совершение маржинальных сделок обусловлено для физических лиц необходимостью ознакомления со специальной декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок, а также положительным результатом тестирования клиента, подтверждающим наличие у него достаточных знаний о маржинальных сделках и связанных с ними рисках, напомнили в НАУФОР.