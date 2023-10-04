Российские клиенты Binance нашли замену уходящей криптоплатформе
Продажа российского бизнеса криптобиржи Binance привела к переходу ее российских клиентов на другие платформы, и не только на выкупившую ее бизнес компанию CommEX. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
По словам СЕО Satoshkin Дмитрия Степанина, активность операций p2p на Binance заметно снизилась – в среднем на 10-30%. Согласно данным сервиса P2P.Army, который отслеживает количество активных объявлений на p2p-платформах различных бирж, в начале 2023 года на Binance приходилось около 7,7 тысяч объявлений по рублевым p2p-операциям в день. К середине 2023 года их количество снизились до 6,3 тысяч штук, на конец сентября — до 3,4 тысяч штук. На 3 октября данные по рублевым операциям на Binance отсутствовали.
В первую очередь, по словам господина Степанина, криптотрейдеры переходили на биржу ByBit, которая «в последнее время была очень активна в маркетинге». Дополнительный приток получат и другие биржи, схожие по функционалу с Binance,— Huobi, Bitget, Kucoin, Gate.io и другие, считает он. И, по данным сервиса P2P.Army, у других криптобирж количество активных объявлений планомерно росло. У Huobi в первой половине года их количество составляло 3,9–4 тысяч штук, в сентябре оно выросло до 4,3 тысяч, в начале октября — до 4,5 тысяч штук. У биржи Bybit количество объявлений в первом полугодии составляло 1,8 тысяч штук, но в начале осени достигло 2,2 тысячи, а в октябре превысило 2,7 тысяч штук.
На Binance зарегистрировано очень большое количество пользователей из РФ.
«Но у всех будет персональный выбор, присоединиться к нам или попытать удачу с другой платформой»,— заявил “Коммерсанту” CEO CommEX Антон Торопцев.
Он предполагает, что приток на площадку составит около 1 млн пользователей. В Binance число российских клиентов не называют.
Процесс перевода клиентов с Binance будет происходить поэтапно. В настоящее время пользователи могут зайти на CommEX с использованием аккаунта Binance, но передается только базовая информация KYC и данные логина. В течение недели, по словам Антона Торопцева, появится возможность передать полные данные KYC. Передача активов пока инициируется исключительно пользователями.
Binance заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса компании CommEX 27 сентября 2023 года. Согласно информации на сайте CommEX, биржа была создана за день до публикации информации о закрытии сделки, 26 сентября 2023 года. Сама CommEX представляет себя в качестве «быстрорастущей криптовалютной биржей», которую поддерживают «ведущие венчурные криптоинвесторы». CommEX дает возможность торговать биткоином, эфириумом, догикоин и, в частности, стейблкоином Tether (USDT), привязанным к доллару, а также проводить P2P-операции. При этом никакой информации о том, кому она принадлежит, на ее сайте нет. Слухи о связи CommEX с Binance компания официально отрицает .