Российские брокеры запутались в механизме расчета с иностранцами

Российские брокеры и Мосбиржа обсуждают с Банком России и администрацией президента изменение норм расчетов и сделок с недружественными иностранцами по счетам типа «С». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника в крупных профучастниках и собеседника, знакомого с ходом обсуждения.

Переговоры по данному вопросу прошли на совместной встрече профучастников и Мосбиржи в середине сентября 2023 года, а 26 сентября это обсуждалось на отдельной встрече сотрудников Мосбиржи, Банка России и представителей администрации президента. С просьбой уточнить трактовки правил расчетов к регулятору также обратилась НАУФОР.

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По данным «Ведомостей», суть проблемы сводится к трактовке президентского указа №138, подписанного в марте 2023 года. Документ отдельно уточняет порядок сделок с российскими ценными бумагами, купленными у недружественных иностранцев после 1 марта 2022 года и зачисленных на счет в отечественном депозитарии. Он распространяется на акции российских компаний, инвестиционные паи отечественных ПИФов, ОФЗ и облигации. Сделки с ними могут проводиться с разрешения Центробанка или правкомиссии. И даже при согласовании ЦБ может установить максимальные количество и объем сделок, а регистраторы и депозитарии должны обеспечивать обособленный учет этих ценных бумаг.

Указ № 138 большинство игроков применяли только к российским бумагам, которые учитываются внутри страны, но не делали это с квазииностранными (еврооблигации, депозитарные расписки и акции) – права на них учитываются в иностранных депозитариях.

Однако ЦБ в середине августа разъяснил, что эта практика была неправильной. Проверки ЦБ выявили, что компании способствуют выходу недружественных акционеров из активов в обход регулирования и пригрозил брокерам отзывом лицензий за такую практику. Проблема обострилась 31 августа, после того как ЦБ разослал профучастникам документ за подписью зампреда Филиппа Габунии, в котором брокерам было предписано по новым и уже проведенным сделкам иметь документально подтвержденный список всех владельцев ценных бумаг после 1 марта 2022 года. Проверить предыдущего владельца актива перед заключением сделки, как это допускалось ранее, теперь недостаточно. Не хватит и «письменных заверений от заинтересованных в проведении операции лиц», сказано в письме. До появления указа № 138 индустрия работала через дружественных брокеров из Казахстана и Армении и имела необходимые документальные подтверждения о сделках, говорит собеседник в крупном профучастнике.

ЦБ предписал проверить все проведенные сделки, и, если активы куплены все же у недружественных иностранцев, их нужно обособить, а средства, включая начисленный купонный доход, зачислить на счет типа «С».

Сейчас брокеры зашли в тупик: в письме ЦБ речь идет обо всех бумагах, включая квазироссийские, а в указе № 138 говорится только о российских активах. Один из участников рынка предполагает, что «по логике», к евробондам, квазироссийским акциям и распискам это разъяснение не должно применяться. Поэтому игроки не понимают четкого порядка действий и ожидают либо дополнительных разъяснений, либо применения новой практики обособления бумаг и использования счетов типа «С», добавляет собеседник «Ведомостей».

Брокеры не могут проводить такой объем работы и хотели бы выработать более четкие правила отслеживания сделок с ЦБ и администрацией президента, говорит собеседник в крупном брокере. Инвесторы, которые приобретали еврооблигации после 1 марта 2022 года, могли в течение полутора лет получать купоны, но непонятно, нужно ли обособить доход за сентябрь, добавляет другой источник в брокере. Аналогичный вопрос возникает в отношении расписок и акций, отмечает он.