Названа причина сильного падения цен на газ в Европе

Увеличение силы ветра и рост выработки электроэнергии на ветроустановках в Европе повлекли за собой существенное падение стоимости газа. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Агентство со ссылкой на ассоциацию WindEurope указывает на то, что во вторник, 3 октября, ветряки обеспечили 26% потребностей региона в электроэнергии. Год назад показатель составил 18%, в минувшем месяце - 14%.

Во вторник спотовая цена газа в Европе продемонстрировала снижение на 9%. Контракт с поставкой «на день вперед» на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $320 за тысячу кубометров. Вместе с тем стоимость в течение дня показывала падение ниже $290.

По данным Gas Infrastructure Europe, текущий уровень запасов газа в Европе составляет 96,15%, что на 8 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет.