Цена нефти Brent опустилась ниже $89

Мировые цены на нефть демонстрируют снижение более чем на 2%, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала сентября упала ниже 89 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

По состоянию на 15.25 мск стоимость декабрьских фьючерсов на Brent снижалась на 2,18%, до 88,92 доллара за баррель. До этого значение находилось ниже 89 долларов лишь 5 сентября. Ноябрьские фьючерсы на WTI падали в цене на 2,29%, до 87,19 доллара.

Ранее саудовское агентство печати SPA со ссылкой на официальный источник в минэнерго страны сообщило, что власти Саудовской Аравии в ноябре могут изменить объем дополнительного добровольного сокращения добычи нефти. При этом пока государство решило продолжить снижение на 1 миллион баррелей в сутки до конца года.