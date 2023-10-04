Аксаков считает, что стабилизация рубля только в руках ЦБ

Курс рубля и его динамика находятся, прежде всего, в руках Банка России. Так 4 октября председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что ведомство пытается стабилизировать национальную валюту.

© Парламентская газета

Тот ранее заявил, что ведомство, как и все в России, выступают за то, чтобы курс рубля был стабильным и предсказуемым. Депутат отметил, что цена на нефть на мировых рынках падает, а курс отечественной валюты, к сожалению, сильно привязан к стоимости энергоносителей, которые являются традиционными для страны экспортными продуктами.

«Соответственно, курс рубля падает. Для того чтобы сдержать падение, необходимо предпринять определенные действия. Прежде всего, они находятся в руках Центробанка», — указал депутат.

Первый и важнейший возможный шаг Банка России, по словам депутата, будет связан с ключевой ставкой: если тенденция по ослаблению рубля продолжится, то на очередном заседании регулятор будет вынужден ее повысить. Уже сейчас обсуждается ставка 14 процентов, пояснил он. Еще один механизм, доступный Центробанку - это продажа валюты экспортерами, добавил парламентарий.