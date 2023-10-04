Филиппины заинтересованы в поставках мясной продукции из России

"Этот форум, несомненно, привлечет внимание к России и будет способствовать распространению ее влияния на Филиппинах. Полезно обменяться опытом в вопросах технологического развития, обороны и кибербезопасности. Сотрудничество двух стран определенно будет успешным благодаря подходу россиян к ведению бизнеса, который заключается в открытости и соблюдении соглашений, которые они заключают", - указал управляющий партнер компании Acero Construction Эльфрен Менесес.