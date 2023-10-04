Стоимость нефти Brent опустилась до $88 за баррель

Из данных торгов следует, что мировые цены на нефть снижаются более чем на 3%, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала сентября опустилась до 88$, передает РИА Новости.

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По состоянию на 17.26 по московскому времени цена декабрьских фьючерсов на Brent снижалась на 3,11%, до 88,08$ за баррель. За несколько минут до этого показатель достиг отметки в 88$ впервые с 1 сентября.

Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,03%, до 86,53$.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что российская нефть торгуется по рыночной стоимости, а не по потолку цен.

Сообщалось, что 1 октября пошлина на экспорт российской нефти вырастет на $2,5 и будет составлять $23,9 за тонну.

При этом средняя цена нефти марки Urals с 15 августа по 14 сентября составила $77,03 за баррель, а котировка North Sea Dated (Brent датированный) составляла $88,61 за баррель.