Помидоры за неделю подорожали на 7,9%, следует из данных Росстата по динамике потребительских цен с 26 сентября по 2 октября.

Стоимость овоща увеличилась в диапазоне от 0,7 до 10% в 53 регионах России. Бананы стали дороже на 2,3%, яйца куриные — на 3,2%, также следует из данных ведомства. Мясо кур подорожало на 1%, масло подсолнечное и маргарин — на 0,6%, баранина, сосиски, сардельки — на 0,5%, хлеб и макаронные изделия — на 0,4%. Одновременно сообщается о снижении цен на огурцы (3,6%), картофель (2,3%), морковь (1,9%), яблоки (1,5%) и капусту (1,4%).

В секторе услуг на 3,5% выросла стоимость авиаперелета экономическим классом, а также на 0,1% увеличились тарифы на проезд в городском автобусе и трамвае. Среди медикаментов сильнее всего подорожали поливитамины — ценник вырос на 1,6%.