В РФ снизились розничные цены на бензин и дизель

Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 25 сентября по 2 октября снизилась на 0,43% до 55,68 рублей за литр, а дизеля — на 0,14% до 64,9 рублей за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

До сих пор, начиная с середины мая, цены на бензин и дизель в России только росли. В частности, на прошлой неделе стоимость бензина выросла на 1,6%, а дизеля — на 0,5%.

Говоря о снижении цен на отдельные марки бензина, с 25 сентября по 2 октября Аи-92 подешевел на 0,4% или на 21 копейку до 51,41 рубля, Аи-95 — на 0,55% или на 31 копейку до 56,16 рублей, Аи-98 — на 0,2% или на 14 копеек до 68,31 рублей за литр.