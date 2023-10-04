Бурматов рассказал о ситуации с ценами на корма для животных

Резкого скачка цен на корма для животных удалось избежать, как и дефицита ветеринарных препаратов. Об этом сказал в пресс-центре «Парламентской газеты» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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Он напомнил, что от иностранных производителей поступали угрозы о сокращении количества кормов и ветеринарных препаратов в десятки раз. Это могло повлечь серьезное повышение цен.

«В июле и августе мы поработали с Россельхознадзором, Генеральной прокуратурой, Федеральной антимонопольной службой, чтобы не допустить скачка цен. Генпрокуратура выдала 52 предостережения о недопустимости установления спекулятивных цен на корма и лекарства для животных», — сказал он.

По словам депутата, сегодня цены на зарубежные корма зависят от курса доллара и евро, но такой ситуации, какая была полтора года назад, когда некоторые позиции подорожали в пять раз, удалось не допустить. Отечественные же товары стали более конкурентоспособными.

«Самое же главное, как сообщили мне в ветеринарных клиниках, нет дефицита ветпрепаратов», — отметил Владимир Бурматов.