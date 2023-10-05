Курс евро впервые с 8 сентября превысил 105 рублей

Рост составил 0,65%. В 07:09 часов мск курс евро составлял 105,01 рублей. В это же время курс доллара составил 99,61 рублей, курс юаня - 13,63 рубля. До этого зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко объяснил, что рубль падает из-за ненужных России рупий.

По его словам, на новое ослабление рубля повлияли дисбаланс между экспортом и импортом, высокий внутренний спрос на доллар и евро, а также проблема с "дружественными валютами", которые России не очень нужны. Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган также говорил, что рубль слабеет в связи с тем, что российские экспортеры получают валютную выручку в дирхамах, юанях и рупиях.