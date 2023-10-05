$99.46+0.19104.30+0.24

Путин: Россия начнет поставки газа в Казахстан и Узбекистан в октябре

Россия приступит к поставкам газа в Узбекистан и Казахстан в октябре текущего года. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция его выступления ведется на портале мероприятия.

Россия в октябре начнет поставки газа в Казахстан и Узбекистан
© РИА Новости

По словам главы государства, Россия начнет с поставок трех млрд кубометров топлива, впоследствии эти объемы могут быть увеличены.

Также Путин пояснил, что Россия вынуждена платить Украине за транзит газа на Запад, поскольку должна исполнять обязательства перед контрагентами.