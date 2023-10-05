Россия в октябре начнет поставки газа в Казахстан и Узбекистан

Россия приступит к поставкам газа в Узбекистан и Казахстан в октябре текущего года. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция его выступления ведется на портале мероприятия.