Польша призвала ограничить поставки некачественных ягод с Украины

Еврокомиссия должна защитить польских производителей ягод от дешевых некачественных поставок с Украины, заявила член Европарламента от Польши Анна Залевская. По ее словам, которые передает Lenta.ru, у крупнейшего производителя малины в Евросоюзе сложилась экстремальная ситуация.

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В этой сфере агропроизводства мы наблюдаем повторение ситуации, которая возникла на рынке зерновых после неконтролируемого открытия ЕС для украинских зерновых. Влияние огромного притока товаров в страны, граничащие с Украиной, было особенно серьезным, — отметила она.

Залевская выступила с призывом ограничить ввоз на территорию ЕС украинских ягод, которые отличаются своей дешевизной из-за низкого качества. Член Европарламента от Польши уверена, что необходимо принять «срочные меры», чтобы восстановить баланс на европейском рынке.

Более низкая цена на ягоды из Украины связана, в том числе, с более низким качеством продукции вследствие использования запрещенных в ЕС средств защиты растений, — объяснила депутат.