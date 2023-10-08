Рынок гособлигаций США обвалился до 16-летнего минимума

В результате попыток Федеральной резервной системы (ФРС) сбить инфляцию рынок государственных облигаций Соединенных Штатов Америки не выдержал. Он рухнул до 16-летнего минимума. Ценные бумаги уже резко потеряли в цене после того, как доходность по десятилетним облигациям взлетела до пяти процентов.

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Все дело в том, что их предложение значительно превышает спрос. Кроме того, на спад цены и интереса к американским государственным облигациям повлияли растущий дефицит бюджета и государственного долга.

— Это связано с распродажей коротких облигаций на фоне повышения учетной ставки ФРС: новые бумаги дают большую доходность, чем выпущенные ранее. В отдельные дни объемы продаж увеличиваются. От облигаций избавляются не только резиденты, но и держатели из других стран, — сообщил доцент кафедры экономики РАНХиГС Артем Голубев, слова которого приводит РИА Новости.

В октябре государственный долг США достиг 33,442 триллиона долларов. Это новый исторический максимум.