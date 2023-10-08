Рынок гособлигаций США обвалился до 16-летнего минимума
В результате попыток Федеральной резервной системы (ФРС) сбить инфляцию рынок государственных облигаций Соединенных Штатов Америки не выдержал. Он рухнул до 16-летнего минимума. Ценные бумаги уже резко потеряли в цене после того, как доходность по десятилетним облигациям взлетела до пяти процентов.
Все дело в том, что их предложение значительно превышает спрос. Кроме того, на спад цены и интереса к американским государственным облигациям повлияли растущий дефицит бюджета и государственного долга.
— Это связано с распродажей коротких облигаций на фоне повышения учетной ставки ФРС: новые бумаги дают большую доходность, чем выпущенные ранее. В отдельные дни объемы продаж увеличиваются. От облигаций избавляются не только резиденты, но и держатели из других стран, — сообщил доцент кафедры экономики РАНХиГС Артем Голубев, слова которого приводит РИА Новости.
В октябре государственный долг США достиг 33,442 триллиона долларов. Это новый исторический максимум.
По информации Министерства финансов США, совокупный государственный долг по состоянию на 18 сентября достиг суммы 33,04 триллиона долларов, что стало рекордным значением этого показателя. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 16 июня — тогда сумма американского госдолга превысила отметку 32 триллиона долларов.