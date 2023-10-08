Глава ЕЦБ высказалась о будущем цен на нефть

Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард в беседе с газетой La Tribune Dimanche заявила, что цены на нефть останутся высокими и с этим нужно смириться. Интервью опубликовано на сайте ЕЦБ.

По ее словам, это должно подтолкнуть ЕЦБ к более активной борьбе с изменением климата и к переходу к энергетической структуре, менее зависимой от ископаемого топлива и внешних поставщиков.

Лагард также отметила, что для противостояния климатическим угрозам следует использовать все доступные средства.