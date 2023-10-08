После атак ХАМАС упал индекс Тель-Авивской биржи

«Скорее всего, в понедельник, когда откроются торги по валютной паре доллар-шекель, шекель ничего хорошего не ждет. Дело в том, что долгое время шекель был одной из достаточно стабильных валют, неуклонно годами укрепляясь против американского доллара. Традиция эта нарушилась, и еще полгода назад началось ослабление шекеля. На пятницу шекель торговался на уровне 3,84 примерно. Я думаю, что завтра мы увидим шекель на уровне 3,95, может быть, даже 4. Но есть ситуационные моменты, а есть экономика. Экономика Израиля, в общем-то, в порядке. Понятно, что будет возрастание военных расходов, будет удар по бюджету, мы не увидим никаких 4,5-5, никакой паники. Израиль — страна, продающая хайтек, технологии, с огромными валютными поступлениями. Поэтому, ну, попрыгает шекель, может быть, будет даже чуть выше чем 4, то есть ниже в данном случае. Но я думаю, что с шекелем ничего страшного не будет и вернется где-нибудь на уровень 3,89-3,92 после всех прыжков. Более того, ослабление шекеля приведет к тому, что израильские экспортеры, прежде всего технологий, будут себя чувствовать несколько получше, чем раньше, поэтому ничего драматического для израильской экономики вообще не вижу. Все это, конечно, очень трагические события, самое серьезное здесь — это настоящий «Перл-Харбор» для израильской разведки, для израильских вооруженных сил».