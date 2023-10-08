Индия может нарастить импорт угля из России

Из-за дорогого импорта угля из Австралии индийские металлургические компании рассматривают возможность нарастить закупки из России. Об этом сообщает Reuters.

По данным представителей четырех индийских сталелитейных компаний, они планируют повысить цены на сталь на $25-50 за тонну к декабрю. Стоимость австралийского коксующегося угля, на который приходится более половины импорта Индии, выросла на 50% до $350 за тонну. Причины — техобслуживание, снижение добычи и проблемы с логистикой.

По словам источников, индийские производители могут переключиться на более дешевый российский уголь. Рост стоимости импортного сырья уже ударил по марже компаний. При этом спрос на индийскую сталь растет на фоне оживления строительства и инфраструктуры. Часть производителей уже подняли цены на продукцию на $12-24 за тонну.