Трейдеры испугались взлета цен на нефть из-за конфликта Израиля с ХАМАС

Нефтяные трейдеры анализируют конфликт между Палестиной и Израилем и его возможные последствия. В частности, участники рынка опасаются распространения конфликта на весь Ближний Восток, пишет Bloomberg.

Эксперты агентства полагают, что масштабного взлета цен на нефть пока не следует ожидать, так как конфликт в настоящее время не угрожает поставкам.

Вместе с тем, на расчеты аналитиков может повлиять ключевой фактор — позиция Ирана, крупного нефтедобытчика и сторонника палестинского движения ХАМАС.

Нейтральная позиция страны может измениться, уточняют эксперты, в том случае, если Израиль нанесет удар по Ирану. В ответ на это Тегеран может попытаться перекрыть Ормузский пролив, через который танкеры ежедневно перевозят около 17 млн баррелей сырой нефти.

Приостановка прохода судов через пролив, а также ряд других факторов, по словам специалистов, может привести к росту цен на нефть.