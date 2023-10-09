Курс юаня превысил 14 рублей впервые с марта 2022 года

Курс юаня в ходе торгов на Московской бирже превысил 14 рублей впервые с 30 марта 2022 года. Это следует из данных площадки.

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Так, курс китайской валюты поднимался до 14,0093 руб.

Ранее кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал «Газете.Ru», что сейчас не лучшее время для покупки гонконгского доллара и китайского юаня, риск сильной коррекции валют является достаточно высоким.

До этого CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко заявил, что курс юаня может измениться с 9 по 13 октября и вырасти относительно рубля.