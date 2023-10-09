Курс доллара превысил 100 рублей

Курс доллара на Московской бирже достиг 100,96 рубля утром 9 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Курс американской валюты по состоянию на 10:23 мск повысился на 55 копеек, до 100,96 рубля.

При этом курс китайского юаня к этому времени повысился на 12 копеек, до 13,84 рубля, а евро – на 60 копеек, до 106,37 рубля.

Также в этот день сообщалось, что турецкая лира обновила исторический минимум к доллару, ее стоимость впервые превысила отметку в 28 лир за доллар.

На прошлой неделе зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил в беседе с «Газетой.Ru», что на фоне нового ослабления рубля россиянам лучше вкладывать сбережения не в алмазы и платину, а в свое образование и здоровье.