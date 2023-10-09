«В определенной степени рост геополитических рисков приводит к укреплению доллара по отношению ко многим валютам. В текущей ситуации нужно дождаться некой стабилизации на внешних площадках. Рубль, наверное, даже с большей скоростью реагирует на укрепление доллара. Если говорить про прогноз, я бы пока закладывал текущий уровень в 99 рублей. Если спекулятивная накачка будет продолжаться, то вполне можем уйти на 104 рубля. Как только ситуация на Ближнем Востоке начнет стабилизироваться, мы увидим обратное движение. Вполне вероятно, что рубль укрепится гораздо сильнее, чем остальные валюты», - сказал Кабаков.