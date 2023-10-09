Эксперт заявил о переоцененности доллара

Доллар сегодня переоценен, заявил NEWS.ru основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. По его словам, справедливый курс рубля — 85 руб. за доллар. Но такой курс мы можем увидеть в лучшем случае только в 2024 году, считает эксперт.

Доллар сейчас действительно переоценен. Справедливый курс для нашей нацвалюты — и большинство аналитиков сходятся в этом мнении — порядка 85 руб. за доллар. Это соответствует объему притока экспортной выручки и подтверждается разницей в ставках в рублях, твердых валютах и других валютах в регионе. Но в этом году мы точно не увидим такого курса, — заявил Сидоров.

Эксперт допускает, что рубль может укрепиться к доллару до этого уровня в 2024 году, но только в случае отсутствия новых экономических потрясений.

В целом же Сидоров прогнозирует дальнейшее ослабление российской валюты. По его словам, в 2024 году определяющим фактором для рубля будут решения властей относительно размера расходов федерального бюджета и другим параметрам финансовой системы.

«Внеплановые повышения расходов будут стимулировать отток капитала и рост импорта, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению курса российской валюты», — пояснил эксперт.