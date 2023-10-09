Израиль приостановил добычу газа на месторождении Тамар
Глава Минэнерго Израиля Исраэль Кац заявил, что страна приостановила добычу газа на месторождении Тамар, которое расположено в фоне конфликта с ХАМАС. Об этом сообщает Reuters.
«В связи с этой ситуацией (нападением ХАМАС на Израиль) оборонное ведомство Израиля распорядилось временно приостановить поставки природного газа с месторождения Тамар», — заявил он.
Политик также добавил, что из-за закрытия месторождения Тамар Израилю придётся искать альтернативу для удовлетворения энергетических потребностей. Кроме того, власти страны рассматривают возможность объявить режим ЧП в газовом секторе.
7 октября Израиль подвергся атаке боевого крыла палестинского движения ХАМАС.
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