Эксперт предрек резкое снижение курса доллара к концу осени

Курс доллара резко снизится к концу осени до 85-92 рублей. Такое мнение высказал финансовый эксперт Андрей Верников, передает РИА Новости.

Он уверен, что доллар выше 100 рублей не устраивает власти России, поэтому они используют все имеющиеся возможности, чтобы снизить его.

При этом, по словам Верникова, подъем ключевой ставки ЦБ вряд ли окажется эффективным и сработает с существенным временным лагом. На этом фоне эксперт ожидает валютных интервенций с непонятной для валютных спекулянтов логикой проведения.