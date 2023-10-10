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В России назвали коридор курса доллара на ближайшие годы

В ближайшие годы курс рубля по отношению к доллару будет находиться в достаточно большом коридоре, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Своим мнением о стоимости российской валюты в будущем он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Полагаю, что те прогнозы, которые давало Министерство экономического развития и Министерство финансов по курсу доллара к рублю в течение этого года и на следующие год-два, они будут сбываться. Это будет коридор от 80 до 95. Это очень широкий коридор, но позволяющий маневрировать в части достижения нашего технологического суверенитета. Чем выше курс доллара и ниже курс рубля, тем интереснее производителю что-то делать», — считает депутат.

По мнению парламентария, в течение нескольких месяцев Россия придет к этому стабильному коридору. Также он отметил, что необходимо предвидеть изменения на рынке.

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«Даже при плановых повышениях или падениях курса мы должны об этом знать. Мы должны об этом знать не завтра, а в течение определенного периода времени, хотя бы нескольких месяцев-полугода, чтобы у нас были возможности для маневра. Все-таки экономика связана с внешней торговлей. Это такой корабль, который нельзя по команде повернуть в одну секунду», — добавил он.

9 октября министр финансов России Антон Силуанов назвал выгодным прогнозируемый курс национальной валюты. По его словам, стоимость рубля может отличаться от заложенного в проект бюджета прогноза из-за внешних условий, но она должна быть предсказуемой для участников внешнеэкономической деятельности.

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