В России назвали коридор курса доллара на ближайшие годы

«Даже при плановых повышениях или падениях курса мы должны об этом знать. Мы должны об этом знать не завтра, а в течение определенного периода времени, хотя бы нескольких месяцев-полугода, чтобы у нас были возможности для маневра. Все-таки экономика связана с внешней торговлей. Это такой корабль, который нельзя по команде повернуть в одну секунду», — добавил он.