Ещё
Микрокредитами в 2017 году воспользовались более 8 млн россиян
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
06.08 – 13.08
$
63.80
74.01
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1208.23
+0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1588
–0.0134
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Микрокредитами в 2017 году воспользовались более 8 млн россиян 

Мир24 11 марта 2018
Фото: Мир24
В прошлом году услугами микрофинансовых организаций воспользовались более 8 млн россиян, что на 62,4% больше, чем в 2016-м, сообщает ИА Regnum со ссылкой на калужское отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Замначальника управления надзора за рынком микрофинансирования ГУ ЦБР по ЦФО Эдуард Сафарян объяснил, что причиной роста может быть спрос на финансирование со стороны малого и среднего бизнеса, а потребительские микрозаймы.
Платите меньше
Как сэкономить в любой ситуации
«В структуре совокупного портфеля микрозаймов потребительские займы занимают около 58%, займы малому и среднему бизнесу — 20%, практически столько же занимают так называемые «займы до зарплаты» (22%). Средний размер займа физических лиц в 2017 году составлял 9,5 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — 604 тыс. рублей, юридических лиц — 750 тыс. рублей», — рассказал специалист.
Отмечается, что главным событием прошлого года в этой сфере стало разделение микрокредитных и микрофинансовых организаций.
Познай Дзен с намиПодпишись на нас в Telegram
Мир24: последние новости
Пока не списали: старые пассажирские вагоны зачислят в «эконом-бюджет» РСТ: Клиентам «Натали-турс» тянет время и не возвращает деньги клиентам СМИ: Apple первой в мире достигла капитализации в $1 трлн
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Дач больше не будет8
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение