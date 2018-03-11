Микрокредитами в 2017 году воспользовались более 8 млн россиян

В прошлом году услугами микрофинансовых организаций воспользовались более 8 млн россиян, что на 62,4% больше, чем в 2016-м, сообщает ИА Regnum со ссылкой на калужское отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Замначальника управления надзора за рынком микрофинансирования ГУ ЦБР по ЦФО Эдуард Сафарян объяснил, что причиной роста может быть спрос на финансирование со стороны малого и среднего бизнеса, а потребительские микрозаймы.

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«В структуре совокупного портфеля микрозаймов потребительские займы занимают около 58%, займы малому и среднему бизнесу — 20%, практически столько же занимают так называемые «займы до зарплаты» (22%). Средний размер займа физических лиц в 2017 году составлял 9,5 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — 604 тыс. рублей, юридических лиц — 750 тыс. рублей», — рассказал специалист.

Отмечается, что главным событием прошлого года в этой сфере стало разделение микрокредитных и микрофинансовых организаций.

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