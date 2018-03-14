Объем выдачи ипотеки в феврале вырос в 2 раза

За 2 месяца 2018 года в России было выдано ипотечных кредитов на сумму более 350 млрд рублей, сообщает ДОМ.РФ.

В феврале было выдано более 100 тысяч кредитов на сумму более 200 млрд рублей, что в 2 раза выше уровня февраля 2017 года. В январе 2018 года также наблюдалось удвоение рынка ипотеки в сравнении с январем 2017 года. В первый месяц года было выдано 78 тысяч ипотечных кредитов на сумму 148,3 млрд рублей.

По оценке ДОМ.РФ, средний процент по ипотечным кредитам в феврале 2018 года составил около 9,5%. Последовательное снижение ключевой ставки (до 7,5% в феврале 2018 года) формирует дальнейшие условия для снижения ставок.