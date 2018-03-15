Краснодарский Внешфинбанк понизил ставки по вкладам в долларах

Так, депозит «Валютный» (от 300 долларов) открывается теперь только в долларах под 0,2% годовых (ранее — под 0,3%), в евро, франках и фунтах — вклад больше не принимается.

«Валютный Плюс» (от 10 тыс. долларов) привлекается в долларах под 0,2% годовых (прежде — 0,3%), в евро — завершен прием вклада.

Продуктовый виджет

Сроки размещения двух вкладов — от трех месяцев до шести месяцев.

«Надежный валютный» (от 100 долларов на месяц) доступен в данный момент под 0,15% (вместо — 0,3%), в евро — завершен прием вклада.

Возможно пополнение счета. Проценты по депозитам выплачиваются в конце срока.