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Краснодарский Внешфинбанк понизил ставки по вкладам в долларах
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Краснодарский Внешфинбанк понизил ставки по вкладам в долларах 

Банки.ру 15 марта 2018
Так, депозит «Валютный» (от 300 долларов) открывается теперь только в долларах под 0,2% годовых (ранее — под 0,3%), в евро, франках и фунтах — вклад больше не принимается.
«Валютный Плюс» (от 10 тыс. долларов) привлекается в долларах под 0,2% годовых (прежде — 0,3%), в евро — завершен прием вклада.
Продуктовый виджет
Сроки размещения двух вкладов — от трех месяцев до шести месяцев.
«Надежный валютный» (от 100 долларов на месяц) доступен в данный момент под 0,15% (вместо — 0,3%), в евро — завершен прием вклада.
Возможно пополнение счета. Проценты по депозитам выплачиваются в конце срока.
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