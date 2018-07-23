Россияне взбунтовались из-за нового налога

Более 90% россиян откажутся от покупок в зарубежных интернет-магазинах при снижении беспошлинного порога. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».

35% россиян заявили, что перестанут совершать онлайн-покупки за рубежом, 22% подумают над вариантами беспошлинных покупок, еще 27% опрошенных уже подыскивают альтернативу иностранным интернет-магазинам.

Лишь 9% респондентов заявили, что снижение пошлин никак не отразится на их потребительских привычках.

Против инициативы ввода пошлин на приобретенные онлайн товары из-за рубежа высказались 27% опрошенных, 20% россиян поддержали инициативу правительства.