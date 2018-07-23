Ещё
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Россияне взбунтовались из-за нового налога 

Рамблер 23 июля 2018
Более 90% россиян откажутся от покупок в зарубежных интернет-магазинах при снижении беспошлинного порога. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».
35% россиян заявили, что перестанут совершать онлайн-покупки за рубежом, 22% подумают над вариантами беспошлинных покупок, еще 27% опрошенных уже подыскивают альтернативу иностранным интернет-магазинам.
>> Россияне начали активно экономить
Лишь 9% респондентов заявили, что снижение пошлин никак не отразится на их потребительских привычках.
Против инициативы ввода пошлин на приобретенные онлайн товары из-за рубежа высказались 27% опрошенных, 20% россиян поддержали инициативу правительства.
Напомним, Минфин России предложил снизить беспошлинный порог с одной тысячи евро до 500 евро с 1 января 2019 года, и до 200 евро с 1 января 2020 года.
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Россияне скупают дачи108
Дач больше не будет8
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение