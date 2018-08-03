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Россиянам предложили поработать подольше ради пенсий
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Россиянам предложили поработать подольше ради пенсий 

Lenta.ru 15 часов назад
Фото: ТАСС
Подавляющее большинство россиян, выходящих на пенсию досрочно, будут вынуждены продолжать свою работу после достижения пенсионного возраста. К этой категории граждан относятся педагогические, медицинские и творческие работники. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Пенсионного фонда России (ПФР).
«Наибольшее число работающих пенсионеров — это категории работников, которые имеют право досрочного выхода на пенсию. Стоит отметить, что в первые годы после достижения пенсионного возраста 80 процентов граждан, занятых в перечисленных сферах, остаются работать», — сообщили в фонде.
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Отмечается также, что повышение пенсионного возраста затронет и льготные категории граждан, хотя ранее об этом не сообщалось. Для медицинских, творческих и педагогических работников стаж для выхода на досрочную пенсию останется неизменным и составит от 15 до 30 лет. Однако возможность получения льготной пенсии будет откладываться на восемь лет не сразу, а постепенно. Так, к примеру, приобретая право на досрочную пенсию в 2019 году, гражданин начинает получать выплаты только через год. В 2020-м — через два года. Пошагово этот переходный период будет реализовываться до 2026 года включительно. Следовательно, граждане, приобретающие право на досрочную пенсию в 2026 году, смогут получить свои законные выплаты лишь к 2034-му.
На 1 апреля 2018 года численность пенсионеров в России составляла 43,6 миллиона человек без учета военных и представителей силовых ведомств. Около 30 процентов пенсионеров, по подсчетам ПФР, продолжают работать.
«Первые три-пять лет после назначения пенсии этот показатель еще выше — 50 процентов, то есть продолжает работать половина от числа людей, которые достигли пенсионного возраста», — отмечают в ПФР.
В ПФР указали, что повышение пенсионного возраста не коснется настоящих пенсионеров, женщин, родивших и воспитавших более пяти детей, одного из родителей или опекуна ребенка-инвалида, который является таковым с рождения, женщин, работающих с повышенной интенсивностью, «чернобыльцев», некоторых категорий инвалидов, граждан, работающих на опасных предприятиях, а также тех, кто принимает участие в экспедициях и во всех прилегающих к этому областях.
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