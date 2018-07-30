Россияне получат бесплатное спутниковое телевидение

Россиян обеспечат бесплатным спутниковым телевидением

Операторов спутникового телевидения обяжут бесплатно предоставлять доступ к 20 основным каналам россиянам, которым из-за места проживания недоступно проводное цифровое ТВ. Соответствующий законопроект, опубликованный на портале нормативно-правовых актов, подготовила Минкомсвязь

Документ вносит поправки в закон «О связи». В них говорится, что операторы не смогут отказывать гражданам в подключении в том случае, если речь идет о районах, не охваченных цифровым эфирным телевидением. Доступ к 20 основным каналам будет предоставляться бесплатно, то есть без абонентской платы. Деньги операторы смогут брать только за первоначальное подключение.

Такое требование будет распространяться на все компании, наделенные статусом национального спутникового оператора обязательных общедоступных каналов. Чтобы соответствовать ему, оператор должен работать на всей территории России