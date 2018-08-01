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Требования кредиторов банка «Камский горизонт» достигли 1 млрд рублей
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Требования кредиторов банка «Камский горизонт» достигли 1 млрд рублей 

АиФ Казань 1 августа 2018
Фото: АиФ Казань
1 миллиард 19 тысяч 609 рублей остался должен банк «Камский горизонт» своим клиентам.
Такие данные фигурируют в отчете Агенства по страхованию вкладов на 31 июля 2018 года. Из числа кредиторов, включенных в реестр требований, деньги получили 16%. Поясним, что в числе кредиторов первой очереди значатся 131 человек, им должны около 372 млн рублей, выплачено 58 млн рублей. 51 кредитор третьей очереди с суммой требований 10 млн рублей пока не получил ничего. АСВ сообщило о продлении до 3 сентября расчетов с кредиторами первой очереди.
38 кредиторам, не включенным в реестр требований, должны еще 637,5 млн рублей. Они также не получили ни копейки.
Напомним, набержночелнинский банк лишился лицензии 3 ноября 2016 года. В январе 2017 года он был признан банкротом.
В декабре 2016 года было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ, которое расследуется в Москве. В ходе расследования уголовного дела заведующей дополнительным офисом банка заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Также к материалам уголовного дела было приобщено заявление Центробанка, в котором он сообщал о хищениях средств из «Камского горизонта». Деньги были приняты как вклады, но не отражены в бухгалтерском учете. Однако 15 июня 2018 года следствие по делу было приостановлено в связи с розыском обвиняемых.
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