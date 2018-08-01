Требования кредиторов банка «Камский горизонт» достигли 1 млрд рублей

1 миллиард 19 тысяч 609 рублей остался должен банк «Камский горизонт» своим клиентам.

Такие данные фигурируют в отчете Агенства по страхованию вкладов на 31 июля 2018 года. Из числа кредиторов, включенных в реестр требований, деньги получили 16%. Поясним, что в числе кредиторов первой очереди значатся 131 человек, им должны около 372 млн рублей, выплачено 58 млн рублей. 51 кредитор третьей очереди с суммой требований 10 млн рублей пока не получил ничего. АСВ сообщило о продлении до 3 сентября расчетов с кредиторами первой очереди.

38 кредиторам, не включенным в реестр требований, должны еще 637,5 млн рублей. Они также не получили ни копейки.

Напомним, набержночелнинский банк лишился лицензии 3 ноября 2016 года. В январе 2017 года он был признан банкротом.