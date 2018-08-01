Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу

В Подмосковье начали действовать льготы на проезд в электричке

Пенсионеры и другие льготные категории граждан Подмосковья со среды получили право бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, говорится на сайте правительства Московской области

"Льготный проезд обеспечивает социальная карта жителя Московской области (СКМО). Для бесплатного проезда требуется перекодировать СКМО, установив на нее специальное транспортное приложение. Сделать это можно в железнодорожных кассах. Процесс перекодировки занимает от пяти до десяти секунд", — отмечается в сообщении.

Региональное правительство отмечает, что если у гражданина, который имеет право на льготу, нет социальной карты, то ее необходимо получить в МФЦ. На время изготовления СКМО выдается справка о праве проезда на электричках Московской области.