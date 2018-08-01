Центробанк сократил число страховщиков гражданской ответственности застройщиков

Банк России сократил до 13 число компаний, имеющих право страховать гражданскую ответственность застройщиков.

Эти организации признаны регулятором соответствующими требованиям 214-ФЗ и 218-ФЗ в части взятия на себя обязательств застройщика, в случае его банкротства, выплатить денежные компенсации пострадавшим дольщикам.