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Центробанк сократил число страховщиков гражданской ответственности застройщиков
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Центробанк сократил число страховщиков гражданской ответственности застройщиков 

АСН-Инфо 1 августа 2018
Фото: АСН-Инфо
Банк России сократил до 13 число компаний, имеющих право страховать гражданскую ответственность застройщиков.
Обновленный список, опубликованный на сайте Центробанка, включает в себя Страховое АО «ВСК», АО «Страховая Компания „ПАРИ“, Страховое ПАО „Ингосстрах“, ЗАО „Московская акционерная страховая компания“, ОАО „АльфаСтрахование“, ООО „Абсолют Страхование“, ЗАО „Страховая компания „РСХБ-Страхование“, АО „Государственная страховая компания „Югория“, ООО „Страховая компания „ВТБ Страхование“, ООО „ПРОМИНСТРАХ“, ООО „БИН Страхование“, ООО “Страховая компания „РЕСПЕКТ“, а также НО „Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков“.
Эти организации признаны регулятором соответствующими требованиям 214-ФЗ и 218-ФЗ в части взятия на себя обязательств застройщика, в случае его банкротства, выплатить денежные компенсации пострадавшим дольщикам.
Из перечня исключены “Уралсиб Страхование“ и „ВЕРНА“.
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