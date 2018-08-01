Центробанк сократил число страховщиков гражданской ответственности застройщиков 

Банк России сократил до 13 число компаний, имеющих право страховать гражданскую ответственность застройщиков.
Обновленный список, опубликованный на сайте Центробанка, включает в себя Страховое АО «ВСК», АО «Страховая Компания „ПАРИ“, Страховое ПАО „Ингосстрах“, ЗАО „Московская акционерная страховая компания“, ОАО „АльфаСтрахование“, ООО „Абсолют Страхование“, ЗАО „Страховая компания „РСХБ-Страхование“, АО „Государственная страховая компания „Югория“, ООО „Страховая компания „ВТБ Страхование“, ООО „ПРОМИНСТРАХ“, ООО „БИН Страхование“, ООО “Страховая компания „РЕСПЕКТ“, а также НО „Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков“.
Эти организации признаны регулятором соответствующими требованиям 214-ФЗ и 218-ФЗ в части взятия на себя обязательств застройщика, в случае его банкротства, выплатить денежные компенсации пострадавшим дольщикам.
Из перечня исключены “Уралсиб Страхование“ и „ВЕРНА“.