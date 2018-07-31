Как обманывали россиян

Начало 90-х стало для большинства граждан бывшего СССР практически кошмаром наяву. Было непонятно, как вообще жить в новом мире, тем более в условиях быстро растущих цен. Масштаб растерянности населения виделся мошенникам просто-таки непаханым полем, нужно было лишь придумать, как качественно, незаметно, обдурить «тёпленький» народ.

Так люди столкнулись с финансовыми пирамидами — способом мошенничества, относительно новым для страны и поэтому не казавшимся слишком опасным. Ещё бы: на словах всё звучало более чем обоснованно и привлекательно, денег в семьях постоянно не хватало — на первый план вышел традиционный авось и не менее традиционное желание россиян с зычным возгласом «Эх, была, не была!» поставить всё на зеро. На выходе получалось и вправду — зеро.

В большинстве развитых стран финансовые пирамиды нелегальны и прямо запрещены. А в Объединенных Арабских Эмиратах, например, за них и вовсе введена смертная казнь. В годовщину первой рекламной пиар-акции, безусловно, самой известной и масштабной финансовой пирамиды АО «МММ» News.ru вспоминает, как это было, чем закончилось, и приводит другие случаи наглого заимствования денег у населения с помощью пустых обещаний.

1991 год — старт рекламной кампании «МММ»

Изначально структура крупнейшей в истории России финансовой пирамиды была создана в 1989 году учредителями в лице Сергея Мавроди , его брата Вячеслава и Ольги Мельниковой. Собственно, начальные буквы их фамилий и стали названием компании. До 1 февраля 1994-го она вела лишь финансовую и торговую деятельность, а после уже действовала как пирамида.

Акционерным обществом «МММ» стала 20 октября 1992 года. 991 тысяча акций, которые позволили выпустить, разошлись быстро, и Мавроди задумался об эмиссии на миллиард акций. Минфин отказал — так появились «билеты МММ», которые вскоре стали именоваться ценными бумагами и продавались по номиналу в 1000 рублей.

Реклама по телевизору и в целом грамотный маркетинг сделали своё дело: за полгода цены на бумаги выросли в 127 раз, число вкладчиков — до 15 миллионов. Люди несли свои кровные в надежде на сверхприбыль; пирамида достигла пика. Дальше стоимость акций просела в те же 127 раз, откатившись до первоначальных 1000 рублей. Мавроди пообещал: мол, теперь они будут расти ещё быстрее и вообще увеличиваться вчетверо каждый месяц. Люди поверили и в это. Вновь выстроились огромные очереди на покупку подешевевших акций и билетов. Вклады в МММ уже исчислялись астрономическими суммами — только в Москве Мавроди зарабатывал по 50 млн долларов в день и уже раздумывал об американском рынке.

Через неделю, 4 августа 1994 года, офис компании на Варшавском шоссе штурмовал ОМОН и сотрудники налоговой инспекции . Мавроди арестовали. Массовые волнения обманутых людей неожиданно привели к освобождению мошенника, более того — к его избранию депутатом Госдумы . Впрочем, везение не могло быть бесконечным — спустя некоторое время АО «МММ» признали банкротом, Мавроди скрывался свыше 5 лет, пока в 2003-м не был арестован и приговорён к 4,5 годам. Но после освобождения он взялся за старое: в 2011 году создал новую финансовую пирамиду «МММ-2011», через год реорганизовал её в «МММ-2012», с 2014-го система стала международным проектом MMM-Global. Неясно, сколько бы это продолжалось, если бы не смерть Сергея Мавроди от сердечного приступа 26 марта 2018 года.

1992 год — финансовая пирамида в Перми

Была основана на обыкновенном сахаре. Покупателям обещали продать мешок за полцены, но лишь в случае если они приведут двух других покупателей — те, в отличие от первого, не получали сахар сразу, а вносили деньги авансом и ждали мешок. Когда количество ожидающих перевалило за критическую отметку, дельцы скрылись с деньгами.

1992 год — АОЗТ «Русский дом Селенга»

Основатели «РДС» Сергей Грузин и Александр Саломадин пытались пустить собранные с граждан деньги в дело: открывали супермаркеты, банки и турфирмы. До 1997 года они заключили контракты с 2,5 млн человек на сумму почти в 3 триллиона рублей, и соблазн использовать их не в соответствии с бизнес-планом был непреодолим. Друзья стали тратить деньги на дорогие машины и прочую роскошь и напрочь позабыли слово «налоги». Зато налоговики про них очень даже помнили и однажды взяли штурмом их самолёт с наличными. Среди вкладчиков началась паника — люди пытались забрать деньги, однако представительства «РДС» закрылись, компанию признали банкротом, и Соломадин с Грузиным на 9 лет оказались за решёткой.

1993 год — ИЧП «Властилина»

За два года основательница компании Валентина Соловьева обманула вкладчиков на 550 млрд рублей, предлагая людям дешёвые машины. Народ клюнул, тем более что первые участники акции действительно получили автомобили. В погоне за новенькими «Москвичами» граждане активно вкладывали свои сбережения и рассказывали знакомым, как это работает. Никого поначалу не смутило, что срок получения машин (а потом и квартир) перманентно рос, как и сумма первоначального взноса. Результат вышел предсказуемым: почти все остались без обещанного жилья и средств передвижения, Соловьёва попыталась скрыться, но была арестована и приговорена к семи годам.

1993−1998 — Государственные краткосрочные облигации

Государство занимало деньги, чтобы профинансировать выплаты и проценты по внешнему и внутреннему долгу. Основой модели ГКО стал механизм финансовой пирамиды типа «МММ»: государство непрерывно наращивало ставку заимствований ради привлечения новых средств. Когда-то это должно было кончиться, и вот новые выпуски ГКО перестали покупаться даже при обещанной доходности в 300% годовых. Выплаты по старым долгам оказались невозможными — настал дефолт-1998.

1996 год — банк «Чара» стал финансовой пирамидой